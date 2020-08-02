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Главу МВД Индии госпитализировали с COVID-19

Главу МВД Индии госпитализировали с COVID-19
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Глава Министерства внутренних дел Индии 55-летний Амит Шах сообщил об инфицировании коронавирусом.

"Мое здоровье в порядке, но я госпитализирован по совету врачей", - написал Шах в своем аккаунте в Твиттере, добавив, что прошел тестирование, как только заподозрил у себя COVID-19.

"Прошу всех, кто контактировал со мной в последние дни, изолироваться и пройти тестирование", - написал он.

В министерстве отказались давать информацию о том, когда Шах встречался с премьером Нарендрой Моди.

По состоянию на утро 2 августа число заболевших коронавирусной инфекцией в Индии достигло 1 750 724 человек. Погибло 37 364 человека, а вылечились более 1,14 миллиона. 

Третий день подряд число новых случаев превышает 50 тысяч.  

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За прошедшие сутки в мире подтвердили 275 тысяч новых случаев COVID-19, всего коронавирусом заразились 17,7 миллионов.

В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112.

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Индия, Коронавирус, Амит Шах.

Автор:

Телеграф
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