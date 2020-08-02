Главу МВД Индии госпитализировали с COVID-19

Глава Министерства внутренних дел Индии 55-летний Амит Шах сообщил об инфицировании коронавирусом.

"Мое здоровье в порядке, но я госпитализирован по совету врачей", - написал Шах в своем аккаунте в Твиттере, добавив, что прошел тестирование, как только заподозрил у себя COVID-19.

"Прошу всех, кто контактировал со мной в последние дни, изолироваться и пройти тестирование", - написал он.

В министерстве отказались давать информацию о том, когда Шах встречался с премьером Нарендрой Моди.

По состоянию на утро 2 августа число заболевших коронавирусной инфекцией в Индии достигло 1 750 724 человек. Погибло 37 364 человека, а вылечились более 1,14 миллиона.

Третий день подряд число новых случаев превышает 50 тысяч.

За прошедшие сутки в мире подтвердили 275 тысяч новых случаев COVID-19, всего коронавирусом заразились 17,7 миллионов.

В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112.