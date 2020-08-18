Вакцина от COVID-19: финальная фаза стартовала в Пакистане

Последняя стадия испытаний вакцины против коронавируса китайского производства началась в Пакистане. Об этом сообщили в пакистанском Нацинституте здравоохранения.

В заявлении института отмечается, что речь идет о первой в истории страны заключительной стадии клинического испытания какой-либо вакцины. Оно проводится в нескольких медицинских учреждениях в разных городах страны, в том числе и в крупной столичной больнице The Indus Hospital.

Вакцина, которую испытывают в Пакистане, разработана китайской компанией CanSinoBio и пекинским Институтом биотехнологии.

Согласно статистическим данным, в Пакистане от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, с начала эпидемии скончались более 6 тыс. человек.

Напомним, в ВОЗ заявили об увеличении доли молодых людей среди зараженных во всем мире, что вызывает беспокойство.

Антитела, готовые бороться с COVID-19, в течение долгого времени сохраняются даже у тех пациентов, у которых заражение прошло в мягкой форме.

Ранее сообщалось, что со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее за SARS CoV 2, сталкивается Юго-Восточная Азия, хотя пока подтверждений этого предположения нет.

Также сообщалось, что в Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса. Харьковская область снова стала антилидером по числу новых случаев за сутки.