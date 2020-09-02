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Пентагон: Китай собирается удвоить количество имеющихся ядерных боеголовок до 2030 года

Пентагон: Китай собирается удвоить количество имеющихся ядерных боеголовок до 2030 года
Обновлено 06:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
КНР намеревается к 2030 году в два раза увеличить количество стоящих у него на вооружении ядерных боеголовок, которых на данный момент у Китая насчитывается примерно 200 единиц, сообщает во вторник издание The Hill со ссылкой на доклад Пентагона.

"За следующее десятилетие арсенал ядерных боеголовок Китая, который сейчас оценивается в, по меньшей мере, 200, планируется как минимум удвоить на фоне того, как Китай расширяет и модернизирует свои ядерные силы", - утверждается в докладе.

При этом согласно документу, в последующие пять лет военные Китая хотят довести количество боеголовок, предназначенных для межконтинентальных баллистических ракет, до 200 единиц.

В Пентагоне также предупредили, что Китай, развивающий технологии доставки ядерного оружия на стратегических бомбардировщиках, может скоро получить всю ядерную триаду и запускать ядерные ракеты с земли, воздуха и моря.

В Минобороны США отметили, что США беспокоят не столько масштаб наращивания ядерных сил Китаем, сколько демонстрируемые подобным образом Пекином долгосрочные планы усиления его военной мощи.

В минувшие выходные министр обороны США Марк Эспер заявил о необходимости укреплять ядерные силы США ввиду роста военной мощи Китая.

Между тем, напоминает The Hill, доклад Пентагона был обнародован на фоне попыток Вашингтона заменить договор СНВ-III в сфере контроля над ядерными вооружениями между США и РФ на документ, который бы включал в себя и КНР. Однако Китай ранее отказывался присоединиться к таким переговорам, указывая на гораздо более значительный, нежели китайский, американский ядерный арсенал.

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В августе портал Axios со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли сообщил, что США больше не настаивают на обязательном участии Китая в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями.

По его словам, администрация Трампа отказалась от своего требования, чтобы Китай участвовал в переговорах, и сфокусирована на достижении политического соглашения с Россией. После этого Вашингтон рассчитывает, что США и Россия уже вместе смогут оказать давление на Китай и убедить его присоединиться к переговорам и, в конечном итоге, к соглашению.

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Все по теме:

Китай, Пентагон, Ядерное оружие.

Автор:

Телеграф
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