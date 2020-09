Возле берегов Шри-Ланки четвертый день тушат горящий танкер: погиб человек

Как сообщает АР, с огнем борются четыре буксира, три корабля ВМС Шри-Ланки и шесть индийских кораблей.

Пожар на корабле взяли под контроль, но до сих пор не потушили. Утечки нефти пока не было.

Танкер перевозил почти 2 миллиона баррелей сырой нефти из порта Мина-Аль-Ахмади в Кувейте в индийский порт Парадип.

Watch: Aerial Survey of MT New Diamond ship. Ship has been towed away to safety from Sri Lanka coast. @indiannavy & @IndiaCoastGuard playing an important role in the entire operation. pic.twitter.com/WfAdg43QaU

— Arjun Chander (@ArjunChander127) September 6, 2020