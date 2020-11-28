Скандал по-тайвански: премьер-министра страны закидали свиными потрохами (видео)

В пятницу, 27 ноября, депутаты оппозиционной партии Тайваньского парламента забросали премьер-министра Су Чжэньчана свиными кишками и другими потрохами в знак протеста из-за разрешения ввозить в страну свинину из США.

Об пишут иностранные СМИ.

Премьер-министр Су Чжэньчан выступал с отчётом в парламенте, но депутаты принесли в зал заседаний пакеты с требухой, и начали бросать свинину в премьера, обвиняя его в смене политики относительно ввоза мяса с рактопамином.

Оппозиция Тайваня, возмущена поставками мяса из США, поскольку в американскую свинину добавляют стимулятор роста рактопамин. Согласно Тайванским законам его считает опасным для здоровья людей. У человека он может вызывать тахикардию, дрожь, головную боль, мышечные спазмы и повышение давления.