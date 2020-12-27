В Китае злоумышленник напал с ножом на людей возле школы и убил семь человек (видео)

В городке Кайюань, что на северо-востоке Китая, злоумышленник напал на прохожих с ножом.

Как пишет Синьхуа, вследствие атаки семь человек погибли и еще семеро получили ранения.

Отмечается, что полиция нападавшего арестовала, однако о его мотивах не сообщается.

At 8:14 (UTC +8) on December 27, 2020, a knife wound occurred in Longxin Fruits and Vegetables, Kaiyuan City. The suspect Yang M. has been arrested and brought to justice. Currently, the case is under further investigation. pic.twitter.com/7XFnZJTn8m — Xy5Z89 (@Xy5Z89) December 27, 2020

Нападение произошло 27 декабря в 8:00 по местному времени (2:00 по Киеву) возле местной школы. Большинство его жертв оказались женщинами среднего и пожилого возраста.

"Хорошо, что сегодня школа не работает. Иначе могло быть больше жертв", - рассказала одна из свидетельниц нападения.

Также сообщается, что во время задержания пострадал полицейский.

На кадрах ниже можно увидеть, как происходило задержание злоумышленника.

Как сообщалось ранее, в США во время рождественских праздников произошла серия убийств, а до этого в Теннесси взорвался фургон.