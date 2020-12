В Китае злоумышленник напал с ножом на людей возле школы и убил семь человек (видео)

В городке Кайюань, что на северо-востоке Китая, злоумышленник напал на прохожих с ножом.

Как пишет Синьхуа, вследствие атаки семь человек погибли и еще семеро получили ранения.

Отмечается, что полиция нападавшего арестовала, однако о его мотивах не сообщается.

At 8:14 (UTC +8) on December 27, 2020, a knife wound occurred in Longxin Fruits and Vegetables, Kaiyuan City. The suspect Yang M. has been arrested and brought to justice. Currently, the case is under further investigation. pic.twitter.com/7XFnZJTn8m

