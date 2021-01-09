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Суббота, 09.01.2021
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Появилось видео падения самолета Boeing 737 над Индонезией
Появилось видео падения самолета Boeing 737 над Индонезией
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Радостные и счастливые: появилось видео с пассажирами индонезийского Boeing до крушения

Радостные и счастливые: появилось видео с пассажирами индонезийского Boeing до крушения
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф

Пассажиры Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в небе над Индонезией, с радостью на лицах садились на борт самолета, естественно, не догадываясь, что через несколько минут упадут в Яванское море.

Об их настроении можно судить по видео, опубликованному в сети.

На кадрах видно, как женщины радуются, а дети веселятся и машут руками в камеру оператору.

Отметим, что на данный момент индонезийские власти подтвердили информацию о катастрофе. Родственники ассажиров прибыли в аэропорт Понтианак, все они ждут новостей. Есть ли выжившие после крушения, пока не ясно.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео момента падения самолета в Индонезии. Также появились первые фото и видео с места крушения самолета в Индонезии.

Кроме того, в сети поднялась волна сочувствия и скорби по пассажирам индонезийского самолета (многие не верят, что кому-то удалось выжить), сравнивая катастрофу с трагедией МАУ в небе над Тегераном, которая произошла год назад 8 января.

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Все по теме:

Индонезия, Катастрофы, Boeing-737-500, SJ182.

Автор:

Телеграф
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