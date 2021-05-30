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В КНДР сотни сирот отправили на тяжелую работу в шахты и на фермы

В КНДР сотни сирот отправили на тяжелую работу в шахты и на фермы
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что сотни подростков-сирот добровольно согласились бесплатно работать в шахтах и фермах.

Как пишет северокорейское информагентство KCNA, 700 детей "с мудростью и мужеством в расцвете молодости" согласились работать на фабриках, фермах и в лесах.

Также дети отправились на работы в угледобывающий комплекс района Чонне и на металлургический комбинат южной провинции Хванхэ.

Издание публикует фото детей, но точно не понятно, сколько им лет, скорее всего, они подростки.

 

Следует отметить, что правозащитные организации давно обвиняют Северную Корею в использовании принудительного детского труда. Но власти КНДР все отрицают и говорят, что дети в возрасте 16 - 17 лет якобы добровольно записывались в молодежные отряды военного образца на 10-летний период.

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Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна находится в самой плохой в истории ситуации и призвал граждан готовиться к трудным временам. Пандемия коронавируса ослабила экономику и Северная Корея на грани масштабного голода.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын.
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