В КНДР сотни сирот отправили на тяжелую работу в шахты и на фермы

Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что сотни подростков-сирот добровольно согласились бесплатно работать в шахтах и фермах.

Как пишет северокорейское информагентство KCNA, 700 детей "с мудростью и мужеством в расцвете молодости" согласились работать на фабриках, фермах и в лесах.

Также дети отправились на работы в угледобывающий комплекс района Чонне и на металлургический комбинат южной провинции Хванхэ.

Издание публикует фото детей, но точно не понятно, сколько им лет, скорее всего, они подростки.

NEW: North Korea is claiming its children have "volunteered" to work in coal mines:

-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor

-State media says orphans are "repaying" the party's love

-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6

— NK NEWS (@nknewsorg) May 28, 2021