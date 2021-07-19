В Китае вводят драконовские меры для невакцинированных от коронавируса

В Китае часть округов в 12 из 22 провинций страны запретят посещение общественных мест не привитым от коронавируса Covid-19 гражданам. Это связано с тем, что страна старается справиться с пандемией, и призывает всех своих граждан прививаться.

Об этом в понедельник, 19 июля, пишет издание Insider.

В общем списки запрещенных для посещения невакцинированными гражданами общественных мест варьируются от округа к округу и в разных регионах под запрет попадает посещение школ, больниц, супермаркетов, спортзалов, гостиниц, АЗС и банков.

Большинство таких округов заявили, что ответственность за соблюдение их ограничений будет ложиться на руководство различных общественных мест и учреждений.

Некоторые из них объявили полный запрет на тех, кто еще не получил прививки, другие же считают, что людей следует поощрять вакцинироваться, а один округ, Танхэ в провинции Хэнань, - заявил, что его правительственные учреждения перестанут платить сотрудникам, если они не пройдут вакцинацию.

Местные власти планируют внедрить эти ограничения до конца августа.

Как сообщалось, 15 июля Европейский Союз включил Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС из-за пандемии коронавируса COVID-19, сняты.