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Голодная Северная Корея добралась до армейских резервов: что ждёт страну Ким Чен Ына в ближайшее время

Голодная Северная Корея добралась до армейских резервов: что ждёт страну Ким Чен Ына в ближайшее время
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф

По мере ухудшения ситуации с продовольствием, вызванного засухой, Северная Корея начинает использовать армейские запасы риса.

Недавняя статья на новостном сайте "News Yahoo" рассказывает о ситуации в самой закрытой стране мира. "Телеграф"предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Сообщается, что проблемы с продовольствием в Северной Корее продолжаются уже длительное время и обусловлены слабой экономикой и последствиями пандемии COVID-19. Хотя сообщений о массовом голоде и социальном хаосе не поступало, наблюдатели ожидают дальнейшего ухудшения продовольственной ситуации в Северной Корее до осеннего урожая.

Национальная разведывательная служба Сеула сообщила на закрытом заседании парламентского комитета, что Северная Корея уже использует рис, зарезервированный для использования в военное время, для гражданского населения, испытывающего нехватку продуктов питания, других рабочих и сельских государственных учреждений.

Один из законодателей, присутствующих на заседании заявил, что продолжающаяся жара и засуха уничтожили рис, кукурузу и другие культуры и убили домашний скот в Северной Корее. Именно поэтому руководство Северной Кореи рассматривает борьбу с засухой как "вопрос национального существования" и сосредоточилось на повышении осведомленности общественности о своей кампании.

Другой законодатель, Ким Бён Ки, процитировал заявление разведывательной службы о том, что Северной Корее обычно требуется около 5,5 млн тонн продовольствия, чтобы прокормить 26 млн человек, но в настоящее время им не хватает 1 млн тонн и их запасы иссякают.

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Цена на рис, самую важную культуру в Северной Корее, удвоилась с начала этого года. В июле цена ненадолго стабилизировалась, а затем снова взлетела.

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Квон Тхэ Чжин, эксперт частного южнокорейского института "GS&J», сказал, что Северная Корея, вероятно, использует военные резервы, чтобы продавать их дешевле рыночных цен для стабилизации экономики. Он сказал, что цены на рис в Северной Корее "очень нестабильны", потому что правительство ограничивает количество поставляемого риса.

Это не первый раз, когда Северная Корея начала использовать государственные запасы риса, но оценка того, что у нее осталось не так много запасов зерна, вызывает беспокойство, сказал Квон.

По словам эксперта Квона, Северная Корея испытывала подобный дефицит продовольствия в прошлые годы до пандемии, но ее потребности удовлетворялись за счет контрабанды риса и других зерновых через границу с Китаем. Однако продолжающееся закрытие границы Северной Кореи, вызванное пандемией, крайне затрудняет такую контрабанду, что усугубляет нехватку продовольствия в этом году.

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Национальная разведывательная служба имеет не очень хорошую репутацию в подтверждении событий в Северной Корее, одной из самых засекреченных стран мира. Но ее нынешние оценки появились после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал, что его стране грозит "худший в истории" кризис из-за пандемии и других трудностей и даже возможна острая нехватка продовольствия.

Во время ключевого заседания правящей партии в июне Ким призвал чиновников найти способы увеличения сельскохозяйственного производства, заявив, что ситуация с продовольствием в стране "сейчас становится напряженной". Ранее он даже сравнил трудности, связанные с пандемией, с голодом 1990-х годов, который унес жизни сотен тысяч людей.

Китайские данные показывают, что торговля Северной Кореи с Китаем, ее последним главным союзником и крупнейшим торговым партнером, в прошлом году сократилась примерно на 80% - результат строгого закрытия границ Севера. Центральный банк Южной Кореи заявил на прошлой неделе, что экономика Северной Кореи сократилась примерно на 4,5% в прошлом году, что является самым большим сокращением с 1997 года.

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Квон Тхэ Чжин, эксперт частного южнокорейского института "GS&J», сказал, что нынешняя продовольственная проблема Северной Кореи будет продолжаться до тех пор, пока осенью не будет собран урожай кукурузы, риса и других зерновых. Но он сказал, что Северная Корея вряд ли пострадает от гуманитарной катастрофы, подобной голоду 1990-х годов, во время которого, по его словам, на большинстве рынков оставалось мало зерна. В настоящее время граждане Северной Кореи все еще могут купить зерно по высокой цене, если у них есть деньги.

Другие эксперты говорят, что Китай вряд ли допустит массовый голод в Северной Корее. Они говорят, что Китай беспокоится о том, что северокорейские беженцы хлынут через границу в Китай или что на его пороге возникнет единая Корея, поддерживающая США.

По данным разведывательной службы, Северная Корея хочет, чтобы Соединенные Штаты ослабили некоторые из новых санкций ООН, введенных в связи с ее громкими испытаниями оружия, в качестве предварительного условия для возвращения к переговорам по ее ядерной программе. Речь идет о запрете на экспорт минеральных ресурсов и импорт очищенной нефти и элитных ликеров и костюмов. Ким Чен Ыну, в частности, нужны эти ликеры и костюмы, чтобы распространять их среди элиты Северной Кореи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Северная Корея с трудом переживает голод, а ситуацию ухудшил тайфун.

 

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Северная Корея, голод в Корее, продовольственная проблема в Корее.
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