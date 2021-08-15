В Ливане взорвалась автоцистерна: как минимум 20 человек погибли (фото, видео)

В Ливане в районе Аккара вследствие взрыва автоцистерны с газом погибли как минимум 20 человек, еще 79 получили ранения.

Об этом в воскресенье, 15 августа сообщил ливанский Красный крест на странице в Twitter.

"Наши команды перевезли 20 тел и более 7 раненых в результате взрыва бензовоза в Аккари в больнице в этом районе", - говорится в заявлении около 4:30 утра.

UPDATE: our teams have transported 20 dead bodies and more than 7 injured from the fuel tanker explosion in #AKKAR to hospitals in the area. pic.twitter.com/MgWdpC61Pn — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 15, 2021

Через некоторое время, приблизительно в 6:45 утра 15 августа, в ливанском кресте сообщили о том, что ранения получили 79 человек.

Update : 20 dead bodies and 79 wounded until this minute. pic.twitter.com/qBZygfJYyw — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 15, 2021

По данным СМИ, незадолго после взрыва на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, и медики оказывали помощь пострадавшим.

Также из сообщения известно, что для оказания помощи потерпевшим при взрыве автоцистерны, задействовали 22 подразделения ливанского Красного креста.

"Наши команды работают над транспортировкой тел погибших и раненых в больницы", - пишет пресс-служба ливанского креста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Воронеже (РФ) в одном из автобусов, где находились люди, взорвались газовые баллоны. Вследствие произошедшего пострадали 18 человек, а одна женщина скончалась в больнице - ей оторвало обе ноги.