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В Ливане взорвалась автоцистерна: как минимум 20 человек погибли (фото, видео)

В Ливане взорвалась автоцистерна: как минимум 20 человек погибли (фото, видео)
Обновлено 10:04 Сегодня Телеграф Твиттер

В Ливане в районе Аккара вследствие взрыва автоцистерны с газом погибли как минимум 20 человек, еще 79 получили ранения.

Об этом в воскресенье, 15 августа сообщил ливанский Красный крест на странице в Twitter.

"Наши команды перевезли 20 тел и более 7 раненых в результате взрыва бензовоза в Аккари в больнице в этом районе", - говорится в заявлении около 4:30 утра.

Через некоторое время, приблизительно в 6:45 утра 15 августа, в ливанском кресте сообщили о том, что ранения получили 79 человек.

По данным СМИ, незадолго после взрыва на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, и медики оказывали помощь пострадавшим.

Также из сообщения известно, что для оказания помощи потерпевшим при взрыве автоцистерны, задействовали 22 подразделения ливанского Красного креста.

"Наши команды работают над транспортировкой тел погибших и раненых в больницы", - пишет пресс-служба ливанского креста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Воронеже (РФ) в одном из автобусов, где находились люди, взорвались газовые баллоны. Вследствие произошедшего пострадали 18 человек, а одна женщина скончалась в больнице - ей оторвало обе ноги.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Ливан, Взрыв, Ранения, Погибли люди, Аккара.
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