В Ливане взорвалась автоцистерна: как минимум 20 человек погибли (фото, видео)

В Ливане в районе Аккара вследствие взрыва автоцистерны с газом погибли как минимум 20 человек, еще 79 получили ранения.

Об этом в воскресенье, 15 августа сообщил ливанский Красный крест на странице в Twitter.

"Наши команды перевезли 20 тел и более 7 раненых в результате взрыва бензовоза в Аккари в больнице в этом районе", - говорится в заявлении около 4:30 утра.

UPDATE: our teams have transported 20 dead bodies and more than 7 injured from the fuel tanker explosion in #AKKAR to hospitals in the area. pic.twitter.com/MgWdpC61Pn