Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 19.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Новости: В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"
В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"
Новости: ЧМ-2018: повторы с помощью VAR будут показывать болельщикам на экранах
ЧМ-2018: повторы с помощью VAR будут показывать болельщикам на экранах
Новости: Метеорит с алмазами упал на Землю
Метеорит с алмазами упал на Землю
X

В Иране произошло землетрясение

Землетрясение
14:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Эпицентр землетрясения находился на глубине 18 км, в районе эпицентра находится атомная станция.

В иранской провинции Бушир произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что недалеко от эпицентра землетрясения, который находился на глубине 18 км, находится атомная электростанция.

Отмечается, что в сельской местности провинции много домов построено из саманных блоков, которые, как известно, легко рассыпаются в подверженном землетрясениям Иране. На данный момент нет информации пор жертв и повреждения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Атомная станция, Бушир, Землетрясение, Иран, Эпицентр.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Рухани: Иран не будет ждать чужого одобрения для создания оружия Израиль при поддержке США ударил по иранским позициям в Сирии Саудовская Аравия готова отправить сухопутные войска в Сирию

Последние новости

Робби Уильямс сделал собственный портрет на своем теле Драка депутатов в эфире на ТВ: прокуратура Киева открыла дело Ушел из жизни актер Дейл Уинтон
Сегодня читают
01 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
02 Усик оценил Гассиева (Видео)
03 Гассиев прокомментировал травму Александра Усика
04 Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху‍
05 Метеорит с алмазами упал на Землю
Новости сегодня
15:23 Боевики снова сорвали разведения сил в Станице Луганской
15:22 Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине будет ветрено
15:19 Украэрорух озвучил выгоды совместного авиапространства с ЕС
15:19 Здоровое питание: названы преимущества употребления пищевых трав
15:18 Бокс. Украинский гигант Захожий проведет бой в Киеве
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Протесты в Ереване: полиция начала задерживать демонстрантов
Протесты в Ереване: полиция начала задерживать демонстрантов
Новости: Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного
Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Google больше нельзя использовать для обхода блокировок
Google больше нельзя использовать для обхода блокировок
Добавить комментарий
0