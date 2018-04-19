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В Иране произошло землетрясение
Новости мира: Эпицентр землетрясения находился на глубине 18 км, в районе эпицентра находится атомная станция.
В иранской провинции Бушир произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что недалеко от эпицентра землетрясения, который находился на глубине 18 км, находится атомная электростанция.
Отмечается, что в сельской местности провинции много домов построено из саманных блоков, которые, как известно, легко рассыпаются в подверженном землетрясениям Иране. На данный момент нет информации пор жертв и повреждения.
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