В Иране произошло землетрясение

В иранской провинции Бушир произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что недалеко от эпицентра землетрясения, который находился на глубине 18 км, находится атомная электростанция.

Отмечается, что в сельской местности провинции много домов построено из саманных блоков, которые, как известно, легко рассыпаются в подверженном землетрясениям Иране. На данный момент нет информации пор жертв и повреждения.