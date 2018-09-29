На границе Сирии и Иордании снова заработал пункт пропуска

Сирийское правительство возобновило работу крупного пограничного перехода Нисиб на границе с Иорданией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сирийского министерства транспорта.

"Грузовые перевозки и транзитные перевозки открыты на сирийско-иорданской границе", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, крупный пограничный переход Нисиб на юге Сирии был освобожден от террористов правительственными войсками в июле 2017 года. КПП является очень важным для экономики страны и её соседей — до начала боевых действий в 2011 году годовой товарооборот через Нисиб исчислялся миллиардами долларов.