Мир, Ближний Восток https://telegraf.com.ua/mir/blizhniy-vostok/4541260-na-granitse-sirii-i-iordanii-snova-zarabotal-punkt-propuska.html
На границе Сирии и Иордании снова заработал пункт пропуска
Новости мира: Пограничный переход Нисиб на сирийско-иорданской границе возобновил свою работу после освобождения от террористов.
Сирийское правительство возобновило работу крупного пограничного перехода Нисиб на границе с Иорданией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сирийского министерства транспорта.
"Грузовые перевозки и транзитные перевозки открыты на сирийско-иорданской границе", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, крупный пограничный переход Нисиб на юге Сирии был освобожден от террористов правительственными войсками в июле 2017 года. КПП является очень важным для экономики страны и её соседей — до начала боевых действий в 2011 году годовой товарооборот через Нисиб исчислялся миллиардами долларов.
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