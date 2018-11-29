Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Украиной

Новости мира: Пакистан планирует ремонтировать и модернизировать свою авиацию в Украине.

Пакистанское военное руководство планирует сотрудничать с Украиной в целях модернизации и ремонта авиации. Как сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", об этом во время переговоров на выставке IDEAS-2018 сообщил главный маршал авиации Пакистана Муджахид Анвар Хан.

"Среди перспективных проектов, которые могут быть реализованы уже в ближайшее время, он назвал услуги предприятий "Укроборонпрома" по капитальному ремонту транспортных самолетов, которые в свое время поставила Украина. Также речь идет о предоставлении услуг по подготовке пакистанских специалистов, которые уже прибыли в Украину, по ремонту отдельных агрегатов. Был отмечен основательный интерес Пакистана к услугам по ремонту и модернизации вертолетов, находящихся на вооружении ВВС Пакистана", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что IDEAS –одна из ведущих оборонных выставок в мире, которая проводится раз в два года. В текущем году она пройдет в Пакистане 27-30 ноября.