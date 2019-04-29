Иран и Россия проведут военные учения вблизи Персидского залива

Иран и Российская Федерация (РФ) проведут военно-морские учения в районе Персидского залива.
Об этом сообщает агентство IRNA.
По словам командующего Военно-морских сил Ирана контр-адмирала Хосейна Ханзади, совместные учения стран состоятся в этом году в Персидском заливе.
"Флот РФ отправится в Персидский залив в этом году, чтобы провести военные учения", - отметил он.
Маневры могут состояться в районе Ормузского пролива, который разделяет Персидский и Оманский заливы. Через этот залив транспортируется до 30% нефти из региона.