Иран и Россия проведут военные учения вблизи Персидского залива

Новости мира: Учения Ирана и России состоятся в ближайшие месяцы возле Персидского залива.

Иран и Российская Федерация (РФ) проведут военно-морские учения в районе Персидского залива.

Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам командующего Военно-морских сил Ирана контр-адмирала Хосейна Ханзади, совместные учения стран состоятся в этом году в Персидском заливе.

"Флот РФ отправится в Персидский залив в этом году, чтобы провести военные учения", - отметил он.

Маневры могут состояться в районе Ормузского пролива, который разделяет Персидский и Оманский заливы. Через этот залив транспортируется до 30% нефти из региона.