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Иран отказал США в переговорах Трампа и Зарифа в Вашингтоне

Иран отказал США в переговорах Трампа и Зарифа в Вашингтоне
22:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Власти Ирана не одобрили встречу главы своего МИД и Трампа в Белом доме в июле.

Иранские власти ответили отказом на предложение президента США Дональда Трампа встретиться с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Овальном кабинете Белого дома во время его визита в середине июля в Нью-Йорк. Предложение о встрече было передано лично Зарифу сенатором-республиканцем Рэндом Полом (от штата Кентукки), сообщил журнал The New Yorker со ссылкой на знакомые с ситуацией иранские и американские источники, пишет УНН.

По их данным, встреча Пола с иранским дипломатом произошла 15 июля в Нью-Йорке, в ходе нее американский сенатор обратился к Зарифу со следующим предложением: "Президент (США Дональд Трамп) наделил меня правом передать приглашение встретиться на этой неделе (с 15 по 21 июля) в Овальном кабинете". Официальный представитель Белого дома отказался прокомментировать журналу эту информацию.

Зариф, пишет издание, выразив опасения, что встреча с американским лидером может ограничиться протокольным фотографированием, ответил, что передаст такое предложение лидерам Ирана в связи с тем, что не может самостоятельно принимать подобные решения. "Они (иранские власти) предложение на данном этапе не одобрили", — указывает издание, отмечая, что президент Ирана Хасан Роухани планирует посетить в сентябре 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

17 июля газета Politico сообщила, что сенатор Рэнд Пол намерен провести от имени американского президента нацеленные на снижение напряженности переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Однако на следующий день Трамп заявил журналистам, что не назначал сенатора переговорщиком с Ираном и "ничего не знает об этом". 20 июля Трамп выступил с заявлением о том, что разрешает сенатору-республиканцу участвовать в переговорах с Ираном.

В среду, 30 июля, представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении Зарифа. По ее словам, "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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Как отметил сам иранский министр иностранных дел, американские санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку, по словам дипломата, у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана". По убеждению Зарифа, причина, по которой Вашингтон ввел эти ограничения, заключается в том, что США рассматривают его в качестве "главного представителя Ирана во всем мире".

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США, Иран, Дональд Трамп, Джавад Зариф, СВПД.
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