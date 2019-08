В Иерусалиме в Курбан-байрам возникли массовые беспорядки

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание "Джерузалем пост".

По данным издания, полиция была вынуждена вмешаться после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни. Для того, чтобы рассеять толпу, полицейские применяли светошумовые гранаты.

В результате беспорядков пострадавшие есть как среди мусульман, так и среди иудеев.

"Джерузалем пост" поясняет, что в дни исламских праздников Храмовая гора обычно закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году 'Ид аль-адха совпал с Девятым ава, национальным днем траура еврейского народа - днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

В результат некоторые иудейские организации обратились к властям обеспечить им доступ на Храмовую гору. Однако полиция в целях безопасности запретила иудеям вход в святыню, где собрались более 80 тыс. мусульман, отмечающих 'Ид аль-адха.

#BREAKING: Scuffles break out between Muslim worshipers and Israeli police in Temple mount; the scuffles broke out althought Israel decided *NOT* to allow Jews to visit the place, although it's the holy day of Tisha B'av pic.twitter.com/RFYjBDXgyU

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 11 августа 2019 г.