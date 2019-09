Российский корабль с военной техникой направляется в Сирию

Министерство обороны России направило в Сирию дополнительную военную технику.

Об этом сообщает Al-Masdar News, публикуя соответствующий кадр.

Отмечается, что российский грузовой корабль "Пижма" прошел транзитом через пролив Босфор, который связывает Средиземное и Черное моря. Тип груза неизвестен. Сообщается, что армия Асада готовится к наступлению в районе Латакии и равнины Аль-Гааб.

OFAC/SDN @USTreasury listed & Russian Ministry of Defense @mod_russia owned Oboronlogistika’s Russia flag cargo vessel Pizhma transited Bosphorus towards Med en route from Novorossiysk to #Tartus #Syria carrying ISO container boxes of technical/military cargo. @BenKendim1 pic.twitter.com/jp7bIQ2Wbx

— Yörük Işık (@YorukIsik) September 26, 2019