Правительство Ирана высказалось по поводу атаки на нефтяной танкер

Новости мира:В Иране очень тщательно проверяют все факты и избегает спешки в выводах о причинах пожара на нефтяном танкере.

Представитель иранского правительства назвал атаку на танкер трусливой. Об этом передает Reuters.

"Иран избегает спешки, внимательно изучая то, что случилось, и проверяя факты. Соответствующий ответ будет дан авторам этой трусливой атаки, но мы будем ждать, пока все аспекты сюжета будут выяснены", — сказал представитель Али Рабей

Напомним, у Саудовской Аравии обстреляли иранский нефтяной танкер. "В пятницу иранский танкер, следовавший Красным морем у побережья Саудовской Аравии, был обстрелян двумя ракетами. Саудовская Аравия не сообщила ни слова об этом нападении, а чиновники не отреагировали на просьбу о комментарии", — говорилось в сообщении.

Как сообщалось ранее, у американской разведки имеются подтверждения, что атака на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии была совершена с территории Ирана.