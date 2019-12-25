Скачать
Четверг, 26.12.2019
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
За что избили военнослужащую на Одесчине?
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
ТОП-5 полезных свойств творога
ТОП-5 полезных свойств творога

Парламент Ирака пошел на уступки протестующим и принял избирательное законодательство

Парламент Ирака пошел на уступки протестующим и принял избирательное законодательство
09:56 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф

Новости мира:Парламент Ирака одобрил избирательное законодательство, которое требовали принять митингующее.

Парламент Ирака проголосовал за новое избирательное законодательство. Документ должен помочь независимым политическим силам получить больше мест в парламенте. Этого требовали митингующее, которые выступали за справедливые выборы. Об этом сообщает Радио Свобода.

В соответствии с новым законом, 18 провинций страны будут разделены на несколько избирательных округов, в которых будет выбран один законодатель на 100 тысяч человек.

Новым законом также запрещено партиям избираться по единому списку, что позволяло им легко набирать нужное количество мест в определенной провинции. 

Протесты в Ираке: тысячи людей блокируют ключевые дороги в столицу

Массовые протесты в Ираке начались в октябре. Люди вышли на улицы поскольку были не довольны политической системой страны, коррупцией и отсутствием рабочих мест. В результате беспорядков погибло более 400 человек. 

Демонстранты требовали не только принятие закона о выборах. Они также требовали смены политической элиты страны и устранение премьер-министра, который зависел от той или иной партии. Премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку в прошлом месяце под давлением уличных демонстраций.

Напомним, в провинции Зикар на юге Ирака участники антиправительственных протестов подожгли офисы и штаб-квартиры политических партий после убийства накануне одного из активистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Ирак, Закон, Закон о выборах, Парламент Ирака, Протесты в Ираке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 На Одесчине избили военнослужащую: Загороднюк обещает разобраться
04 За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
05 Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе &quot;Укрбуда&quot;
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе "Укрбуда"
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь