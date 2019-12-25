Парламент Ирака пошел на уступки протестующим и принял избирательное законодательство

Новости мира:Парламент Ирака одобрил избирательное законодательство, которое требовали принять митингующее.

Парламент Ирака проголосовал за новое избирательное законодательство. Документ должен помочь независимым политическим силам получить больше мест в парламенте. Этого требовали митингующее, которые выступали за справедливые выборы. Об этом сообщает Радио Свобода.

В соответствии с новым законом, 18 провинций страны будут разделены на несколько избирательных округов, в которых будет выбран один законодатель на 100 тысяч человек.

Новым законом также запрещено партиям избираться по единому списку, что позволяло им легко набирать нужное количество мест в определенной провинции.

Массовые протесты в Ираке начались в октябре. Люди вышли на улицы поскольку были не довольны политической системой страны, коррупцией и отсутствием рабочих мест. В результате беспорядков погибло более 400 человек.

Демонстранты требовали не только принятие закона о выборах. Они также требовали смены политической элиты страны и устранение премьер-министра, который зависел от той или иной партии. Премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку в прошлом месяце под давлением уличных демонстраций.

Напомним, в провинции Зикар на юге Ирака участники антиправительственных протестов подожгли офисы и штаб-квартиры политических партий после убийства накануне одного из активистов.