Новости мира:Демонстранты попытались штурмовать посольство США в Багдаде.

Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник предприняли попытку штурма посольства США в Багдаде, сообщает агентство Associated press.

После похорон ополченцев скорбящие направились в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до посольства США.

Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали его бутылками для воды.

Также протестующие вывесили на стенах посольства флаги группировки, по которой США ранее нанесли удары.

Демонстранты выкрикивали антиамериканские лозунги и несли транспаранты с надписями: "Смерть Америке, смерть Израилю!"

Тем временем, телеканал "Аль-Арабийя" сообщил со ссылкой на источники, что посол США в Багдаде отбыл в неизвестном направлении.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

В свою очередь шиитское ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.