"Его надо было уничтожить много лет назад": Трамп высказался касательно убийства Сулеймани

Новости мира:Дональд Трамп уверен, что генерала Касема Сулеймани ненавидели и боялись внутри Ирана.

Президент США Дональд Трамп в ответ на угрозы властей Ирана за убийство генерала заявил, что генерала Сулеймани ненавидели люди в самом Иране, его уже давно следовало уничтожить. Об этом он написал в сети Тwitter.

"Иран никогда не признает, что Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Иранцы не так уж и расстроены его смертью, как пытаются убедить в этом внешний мир их лидеры. Его надо было уничтожить много лет назад!" — написал Трамп.

Кроме того, в другом сообщении Трамп отметил, что Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальных подразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада. Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".