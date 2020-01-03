Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент с Кузьменко (Видео)
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент
Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад
В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад

"Его надо было уничтожить много лет назад": Трамп высказался касательно убийства Сулеймани

"Его надо было уничтожить много лет назад": Трамп высказался касательно убийства Сулеймани
19:46 Сегодня Телеграф

Новости мира:Дональд Трамп уверен, что генерала Касема Сулеймани ненавидели и боялись внутри Ирана.

Президент США Дональд Трамп в ответ на угрозы властей Ирана за убийство генерала заявил, что генерала Сулеймани ненавидели люди в самом Иране, его уже давно следовало уничтожить. Об этом он написал в сети Тwitter.

"Иран никогда не признает, что Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Иранцы не так уж и расстроены его смертью, как пытаются убедить в этом внешний мир их лидеры. Его надо было уничтожить много лет назад!" — написал Трамп.

Кроме того, в другом сообщении Трамп отметил, что Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры.

МИД Украины отреагировал на убийство иранского генерала Сулеймани

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальных подразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада. Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Ирак, Дональд Трамп, Касем Сулеймани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
05 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 4 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Венедиктова: В ГБР проведут полный аудит деятельности
В ГБР проведут полный аудит деятельности
В ООН отреагировали на гибель иранского генерала
В ООН отреагировали на гибель иранского генерала
Какого числа Родительские субботы в 2020 году
Какого числа Родительские субботы в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь