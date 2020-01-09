Катастрофа в Иране: экипаж другого лайнера видел, как горел украинский самолет

Новости мира:Экипаж другого самолета видел, как горел украинский самолет МАУ в Иране.

Экипаж другого самолета, летевшего на большой высоте поблизости от самолета МАУ, видел, как горел украинский лайнер перед столкновением с землей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Irna, об этом говорится в предварительном отчете Управления гражданской авиации Ирана по катастрофе.

Согласно отчету, очевидцы, среди которых были люди на земли, а также экипаж самолета, летевшего на высокой высоте, видели, как самолет горел в воздухе. По их словам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.

"Направление столкновения указывает, что самолет, который сначала направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии", - цитирует агентство главу Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Напомним, иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.

В предыдущем отчете также говорится, что члены экипажа не обращались за помощью из-за связи с диспетчером.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.