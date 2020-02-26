Коронавирусная волна: В Грузии подтвердили первый случай заражения

Новости мира:В Грузии медики зафиксировали первый случай заражения на коронавирус.

В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса.

Об этом на специальном брифинге заявила министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Грузия Online.

"Подтверждено первый случай. Час назад завершилось лабораторное исследование. Чтобы быть полностью уверенными, эту реакцию мы повторили трижды. Речь идет о гражданине Грузии, который ездил в Иран, вернулся в Грузию и ему были проведены соответствующие исследования. Как известно, после того, как вспышка вируса началась в Китае, сегодня он уже распространился и в других странах. В том числе и Иране, где сегодня 19 человек погибли и 85 инфицированы", - заявила Тикарадзе.

По словам министра, вирус обнаружен у гражданина Грузии, 50-летнего мужчины, который прибыл из Ирана через Азербайджан. Пациент в настоящее время помещен в инфекционную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило, что в стране выявлен первый случай заражения новым коронавирусом (COVID-2019).