Ситуация в Сирии: Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных

Новости мира:В ходе ударов турецких военных по нескольким районам Сирии погибли 56 военнослужащих армии Асада.

Турецкие военные в пятницу, 28 февраля, ликвидировали 56 бойцов сирийской правительственной армии на северо-западе Сирии.

Об этом сообщило агентство Анадолу со ссылкой на минобороны Турции.

Удары были нанесены по грузовику с боеприпасами, химическому предприятию в окрестностях Алеппо, а также по местам скопления сирийских солдат.

Турецкие военные утверждают, что по информации, поступившей из Сирии, в результате авиаударов были уничтожены 8 танков, 4 бронемашины, 2 ракетные установки и 5 гаубиц.

Также в Минобороны признали, что за последние сутки в Сирии погиб один турецкий военнослужащий, двое были ранены.

Как сообщалось, в ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и РФ погибли 33 военнослужащих ВС Турции.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность с Турцией. Он также заявил, что Российская Федерация и Сирия должны прекратить наступление и начать уважать международное право.