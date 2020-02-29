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Войска Турции уничтожили заводы по производству химического оружия в Сирии

Войска Турции уничтожили заводы по производству химического оружия в Сирии
13:12 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:ВС Турции уничтожили сирийские заводы по производству химоружия.

Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия.

Об этом в субботу, 29 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с депутатами правящей партии.

Трансляцию его выступления вел телеканал NTV, передает УНН.

"В ходе нанесения ударов были уничтожены авиационные взлетно-посадочные полосы, где находятся объекты по производству химического оружия. По состоянию на вчерашний вечер, семь складов с химическими веществами были взорваны. Мы бы никогда не хотели, чтобы все дошло до такого развития событий, но если они заставили нас пойти на это, то они будут терпеть последствия", - заявил президент на встрече с депутатами в Стамбуле.

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск

Как сообщалось, в ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и РФ погибли 33 военнослужащих ВС Турции.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность с Турцией. Он также заявил, что Российская Федерация и Сирия должны прекратить наступление и начать уважать международное право.

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Сирия, Турция, Химическое оружие, Идлиб.
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