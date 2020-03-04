Турция уничтожила в Идлибе 300 военнослужащих сил Асада

Новости мира:В Минобороны Турции заявили, что двое их военных погибли и еще шестеро ранены в результате удара сирийской армии в Идлибе

С начала турецкой военной операции Весенний щит в сирийской провинции Идлиб "нейтрализованы" 300 сторонников режима Башара Асада. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

Также в ведомстве заявляют, что были сбиты три сирийских самолета, восемь вертолетов, три БПЛА, уничтожен 151 танк, 47 артиллерийских орудий, 52 РСЗО, восемь систем ПВО, 12 противотанковых ракетных комплекса, четыре минометных орудия, 24 бронетранспортера, 27 БМП, 34 пикапа, 60 военных машин и 10 складов с боеприпасами.

В Минобороны Турции добавили, что двое их военнослужащих погибли и еще шестеро ранены в результате удара сирийской армии по их позициям в зоне проведения операции Весенний Щит.

27 февраля ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных. Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и заявлять о "тысячах" убитых.

Ранее сообщалось, что режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял два самолета Су-24.

Ранее сообщалось об уничтожении в Сирии двух вертолетов режима Асада. Так, вертолет Ми-8 армии режима Асада был сбит 14 февраля вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Еще один асадовский вертолет был уничтожен 11 февраля в сирийской провинции Идлиб.

В свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале турецкой военной операции "Щит весны" в Сирии. Операция начата в ответ на удары по турецким военным в Идлибе, в результате чего погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.