В Палестине из-за коронавируса закроют все мечети и церкви в Вифлееме

Новости мира:В Вифлееме закроют все мечети и церкви из-за коронавируса.

В Палестине заявили о подтвержденных семи случаях заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"В четверг Палестинская администрация объявила об обнаружении семи случаев коронавируса", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Май аль-Кайалы, ведомство решило проверить работников отелей, контактировавшими с греческими туристами, которые там останавливались.

"Наши медицинские бригады обследовали работников отеля, а позже обнаружили, что у семи человек был положительный результат (теста на коронавирус - ред.)", - сказал она.

Министр добавила, что все инфицированные помещены в карантин.

В качестве мер предосторожности в Палестине закроют все мечети и церкви в Вифлееме на 14 дней, также отменят всех семинары, конференции, общественные и спортивные мероприятия.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 3286, выздоровели - 53299 человек.

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом Covid-2019.