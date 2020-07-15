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Прорвало трубу: в Египте загорелся нефтепровод (Видео)

Прорвало трубу: в Египте загорелся нефтепровод (Видео)
Обновлено 01:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Вследствие утечки топлива из нефтепровода "Пустыня Исмаиля", вблизи аэропорта Каира вспыхнул масштабный пожар.

Как пишут местные СМИ, разрыв трубы произошел на отрезке нефтепровода "Шукаир-Мостород", а пожар вспыхнул из-за близкого расположения к автомобильной трассе. Так отмечается, что причиной возгорания стала искра от автомобиля. 

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Спасатели задействовали 20 единиц спецтехники для тушения пожара. Огонь к тому времени успел переброситься не автостоянку, на которой загорелись припаркованные автомобили. 

Также есть информация о нескольких пострадавших.  

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Египет, Пожар.

Автор:

Телеграф
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