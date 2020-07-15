Прорвало трубу: в Египте загорелся нефтепровод (Видео)

Как пишут местные СМИ, разрыв трубы произошел на отрезке нефтепровода "Шукаир-Мостород", а пожар вспыхнул из-за близкого расположения к автомобильной трассе. Так отмечается, что причиной возгорания стала искра от автомобиля.
حريق هائل يلتهم السيارات على طريق #مصر_الإسماعيلية الصحراوي pic.twitter.com/vaRF1pI4WT
— اليوم السابع (@youm7) July 14, 2020
حريق هائل يلتهم عددًا كبيرًا من السيارات على طريق الإسماعيلية الصحراوي في مصر pic.twitter.com/GfvrpkPx5o
— انوار الرفدي ام محمد الفهد (@Ma3zofatNagham) July 14, 2020
Спасатели задействовали 20 единиц спецтехники для тушения пожара. Огонь к тому времени успел переброситься не автостоянку, на которой загорелись припаркованные автомобили.
Также есть информация о нескольких пострадавших.