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Отказался надевать маску и пустил в ход нож: в США полицейский застрелил нарушителя карантина

Отказался надевать маску и пустил в ход нож: в США полицейский застрелил нарушителя карантина
Обновлено 00:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
В США, в штате Мичиган, злоумышленник ранил ножом мужчину из-за замечания об отсутствии маски. После этого он пытался напасть на полицейского из-за чего был застрелен. Об этом пишет AP.

В полиции отметили, что злоумышленник, 43-летний Шон Руис, ударил ножом 77-летнего мужчину в магазине, когда тот попросил его надеть маску.  

Спустя полчаса, полицейские заметили нападавшего в жилом районе неподалеку. Заместителю шерифа пришлось применить оружие, когда мужчина предпринял попытку напасть на него с ножом. От полученной раны злоумышленник скончался в больнице. 

Пострадавший 77-летний мужчина сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильное. 

Издание отмечает, что в США подобный инцидент происходит не впервые. Так весной этого года в городе Флинт смертельное ранение получил охранник магазина из-за того, что отказался пускать в заведение клиента без средств индивидуальной защиты. 

Как известно, США держат первенство по количеству подтвержденных и летальных случаев COVID-19. По состоянию на 14 июля в стране подтверждено более 3,3 миллионов инфицированных, из которых скончалось более 136 тысяч. 

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Все по теме:

США, Мичиган, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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