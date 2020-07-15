Отказался надевать маску и пустил в ход нож: в США полицейский застрелил нарушителя карантина

В США, в штате Мичиган, злоумышленник ранил ножом мужчину из-за замечания об отсутствии маски. После этого он пытался напасть на полицейского из-за чего был застрелен. Об этом пишет AP.

В полиции отметили, что злоумышленник, 43-летний Шон Руис, ударил ножом 77-летнего мужчину в магазине, когда тот попросил его надеть маску.

Спустя полчаса, полицейские заметили нападавшего в жилом районе неподалеку. Заместителю шерифа пришлось применить оружие, когда мужчина предпринял попытку напасть на него с ножом. От полученной раны злоумышленник скончался в больнице.

Пострадавший 77-летний мужчина сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильное.

Издание отмечает, что в США подобный инцидент происходит не впервые. Так весной этого года в городе Флинт смертельное ранение получил охранник магазина из-за того, что отказался пускать в заведение клиента без средств индивидуальной защиты.

Как известно, США держат первенство по количеству подтвержденных и летальных случаев COVID-19. По состоянию на 14 июля в стране подтверждено более 3,3 миллионов инфицированных, из которых скончалось более 136 тысяч.