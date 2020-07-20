Усиление ограничений: Израиль продлил запрет на въезд иностранцам до сентября

Власти Израиля продлили запрет на въезд для иностранцев до сентября, это касается и транзитных пассажиров. Об этом сообщили в Jerusalem Post.

В Израиле командование гражданской авиации объявило, что карантинные меры на посещение Израиля продлятся как минимум до 1 сентября 2020 года.

На данный момент в страну могут въехать только граждане либо жители Израиля.

Ожидают также введение некоторых исключений, включая визиты родственников иммигрантов в Израиль, для прибытия на праздники, такие как рождение ребенка либо свадьба.

На планете продолжает распространяться коронавирус, так по состоянию на понедельник, 20 июля, во всем мире коронавирусную болезнь диагностировали у 14 457 916 человек.

Как сообщалось, исследования Британских ученых во время испытания вакцины от COVID-19 показали, что инъекция приводит к выработке антител. Об этом сообщает ВВС.

Также сообщалось, что из-за участия главы Чеченской республики РФ в "многочисленных серьезных нарушениях прав человека", в США ввели санкции против Рамзана Кадырова, его супруги и дочерей. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на сайте Госдепа.