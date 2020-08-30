Нормализация отношений: Нетаньяху рассказал о тайных переговорах со странами мусульманского мира

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что его страна ведет "множество" переговоров со странами мусульманского мира о нормализации отношений.

"Проходит множество переговоров, о которых не сообщается, с арабскими и мусульманскими лидерами по поводу нормализации отношений с Израилем", - приводят слова Нетаньяху израильские СМИ.

Как известно, президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации двусторонних отношений.

Таким образом, ОАЭ стали третьей арабской страной, после Египта и Иордании, согласившейся на такой шаг.

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Впрочем сделка вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества.

Всемирный совет мусульманских общин (ВСМО) выразил поддержку ОАЭ после заключения соглашения с Израилем о нормализации отношений.

В свою очередь глава Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил в субботу, что период всеобъемлющих и нормальных арабо-израильских мирных отношений может быть достигнут только тогда, когда палестинский народ обретет свободу и независимость.