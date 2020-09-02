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"Подвергнуты позору навеки": Иран жестко раскритиковал ОАЭ за сделку с Израилем

"Подвергнуты позору навеки": Иран жестко раскритиковал ОАЭ за сделку с Израилем
Обновлено 02:38 Сегодня Телеграф УНИАН
В Иране раскритиковали Объединенные арабские эмираты за подписание договора о нормализации отношений с Израилем.

"Конечно, предательство ОАЭ продлится недолго, но об этом клейме всегда будут помнить. Они позволили сионистскому режиму войти в регион и забыли о Палестине. Объединенные Эмираты подвергнуты позору навеки ... Надеюсь, они проснутся (однажды) и осознают то, что сделали", - заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает lb.ua.

В ответ на слова Хаменеи официальный представитель ОАЭ заявил, что подобная риторика "является контрпродуктивной для мира в регионе".

"Путь к миру и процветанию лежит не через подстрекательство и разжигание ненависти", - сказал представитель министерства иностранных дел ОАЭ Джамаль аль-Мушарах.

Как известно, президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации двусторонних отношений.

Таким образом, ОАЭ стали третьей арабской страной, после Египта и Иордании, согласившейся на такой шаг.

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Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Впрочем сделка вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества.

Всемирный совет мусульманских общин (ВСМО) выразил поддержку ОАЭ после заключения соглашения с Израилем о нормализации отношений.

В свою очередь глава Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил в субботу, что период всеобъемлющих и нормальных арабо-израильских мирных отношений может быть достигнут только тогда, когда палестинский народ обретет свободу и независимость.

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Все по теме:

ОАЭ, Иран, Израиль, Али Хаменеи.

Автор:

Телеграф
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