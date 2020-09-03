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Взрыв в Бейруте: вблизи порта нашли еще четыре тонны взрывчатых веществ

Взрыв в Бейруте: вблизи порта нашли еще четыре тонны взрывчатых веществ
Обновлено 20:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Рядом с портом Бейрута, где в начале августа прогремел мощный взрыв, обнаружили склады, на которых хранятся еще более четырех тонн взрывоопасного нитрата аммония. Об этом сообщили в армии Ливана.

"По запросу таможенной службы порта Бейрута инженерное подразделение армии Ливана обнаружило четыре склада за пределами гавани близ въезда №9.

Выяснилось, что на складах четыре тонны 350 килограмм нитрата аммония", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня директор морской гавани Басем Кейси заявил, что около порта Бейрута все еще находятся взрывчатые вещества. Он приказал вывести их с территории гавани. "До сих пор в порту находятся взрывоопасные вещества.

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Мы направили письмо компетентным органам и потребовали от таможенной службы их вывезти", – цитирует Басема Кейси ливанское агентство "Эль-Нашра".

Директор порта также заметил, что подаст иск в суд против владельцев взрывоопасных веществ, которые все еще находятся на территории порта.

Что произошло в Бейруте

Взрыв в порту столицы Ливана Бейруте повредил 8 тысяч зданий. В их число входит 50 археологических объектов, такие данные приводит Высшая комиссия по чрезвычайной помощи в Ливане, пишет Middle East Monitor.

Ранее сообщалось, что масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов. 

В столице Ливана, Бейруте число погибших в результате мощных взрывов возросло до 178 человек.

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Ливан, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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