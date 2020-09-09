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СМИ: соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ подпишут на следующей неделе

СМИ: соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ подпишут на следующей неделе
Обновлено 00:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ будет подписано в Вашингтоне 15 сентября.

"Ожидается, что церемонию (подписания соглашения - ред.) посетят премьер-министр (Израиля) Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел (ОАЭ) и брат кронпринца Абдулла Бин Зайд аль Нахайян", - сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Белый дом.

Как известно, президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ заключили соглашение о полной нормализации двусторонних отношений.

Таким образом, ОАЭ стали третьей арабской страной, после Египта и Иордании, согласившейся на такой шаг.

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Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Впрочем сделка вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества.

Всемирный совет мусульманских общин (ВСМО) выразил поддержку ОАЭ после заключения соглашения с Израилем о нормализации отношений.

В свою очередь глава Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил в субботу, что период всеобъемлющих и нормальных арабо-израильских мирных отношений может быть достигнут только тогда, когда палестинский народ обретет свободу и независимость.

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ОАЭ, США, Израиль.

Автор:

Телеграф
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