Полномасштабная война: Байден и ООН отреагировали на обострение в Секторе Газа

Продолжающаяся эскалация конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа, в результате которого уже погибли более 70 человек, побудила выступить с заявлением ООН, а президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

С тех пор, как боевики ХАМАС выпустили сотни ракет по Израилю, а в результате ударов израильской авиации погибло старшее командование боевиков и было снесено многоэтажное здание в Газе, погибли, по меньшей мере, 65 человек в секторе Газа, и семь человек в Израиле.

В израильских СМИ появлялись сообщения о том, что как евреи, так и арабы подверглись нападениям со стороны толпы в городах Израиля. В их числе еврей, получивший ранения от рук арабов в городе Акко, и араб, которого вытащила из машины и избила толпа евреев правого толка в Бат-Яме.

В связи с этими событиями ООН уже выступила с предупреждением о "полномасштабной войне".

Также состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Беньямин Нетаньяху.

"Он (Байден – ред.) осудил ракетные обстрелы ХАМАС и других террористических групп, в том числе по Иерусалиму и Тель-Авиву. Он выразил свою непоколебимую поддержку безопасности Израиля и законного права Израиля защищать себя и свой народ, защищая гражданское население. Он также передал, что Соединенные Штаты поддерживают путь к восстановлению устойчивого спокойствия", - говорится в сообщении Белого дома.

Байден сообщил о дипломатическом взаимодействии США с Египтом, Иорданией и Катаром, а также с палестинскими чиновниками.

Лидеры США и Израиля договорились поддерживать тесные консультации между своими командами, которое включает последовательное взаимодействие их министров иностранных дел, министров обороны, начальников обороны и советников по национальной безопасности, а также поддерживать личную связь в ближайшие дни.

Премьер-министр Израиля, выступая с видеообращением, распространенном Times of Israel поздно вечером в среду, 12 мая, сказал, что планирует отправить войска, чтобы помочь полиции поддерживать порядок в городах.

Нетаньяху также подчеркнул, что нападения радикалов на улицах городов в последние дни были равносильны "анархии".

"Ничто не может оправдать нападение арабской толпы на евреев, и ничто не может оправдать нападение еврейской толпы на арабов", - сказал он.

Нетаньяху также подчеркнул, что правительство будет использовать все свои силы для защиты Израиля от врагов извне и бунтовщиков внутри страны.

Палестинская администрация в свою очередь осудила "военную агрессию" Израиля в своем твите, заявив, что она "травмирует и без того осажденное двухмиллионное население".

В связи с эскалацией конфликта ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал остановить новую волну войны израильской армии и палестинской группировки "ХАМАС".