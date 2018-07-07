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Теракт возле здания МВД в Сомали: Количество жертв выросло до девяти

Сомали
14:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В результате атаки на здание МВД Сомали погибли 9 человек.

В результате нападения экстремистов на здание Министерства внутренних дел Сомали в Могадишо погибли 9 человек.

Об этом сообщает AР.

"По меньшей мере девять человек были убиты в результате нападения на министерство внутренних дел Сомали", - говорится в сообщении.

Силы безопасности убили всех трех нападавших в ходе двухчасовой перестрелки внутри здания.

Многие правительственные работники оказались в ловушке внутри здания министерства во время нападения.

По словам очевидцев, некоторые сотрудники погибли или получили ранения, когда выпрыгивали из окон, пытаясь сбежать.

Полковник Ахмед Мохамед заявил, что более 10 человек получили ранения, и число погибших может возрасти.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка Аль-Шабаб, которая является сомалийским подразделением Аль-Каиды

Нападение началось со взрыва смертника в автомобиле, что врезался в ворота комплекса МВД, расположенного поблизости с президентским дворцом и зданием парламента. Как сообщалось ранее, всего произошло два взрыва.

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Новости мира, Аль-Каида, Взрыв, Могадишо, Сомали, Теракт.
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