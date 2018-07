Авиакатастрофа в ЮАР: Один человек погиб

В результате катастрофы самолета возле аэропорта Уондербум в Претории, Южно-Африканской Республики погиб один человек.

Об этом сообщили в экстренной медицинской службе.

"Сообщается об одном смертельном случае в результате аварии в Уондербум в Претории", - говорится в сообщении.

[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb

— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 июля 2018 г.