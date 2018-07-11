Авиакатастрофа в ЮАР: Один человек погиб

В результате катастрофы самолета возле аэропорта Уондербум в Претории, Южно-Африканской Республики погиб один человек.

Об этом сообщили в экстренной медицинской службе.

"Сообщается об одном смертельном случае в результате аварии в Уондербум в Претории", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших, один из которых находился в критическом состоянии.

Как сообщалось ранее, в ЮАР разбился пассажирский самолет. Падение произошло недалеко от аэропорта Уондербум в Претории.

Очевидцы указывают на то, что видели черный дым, который тянется от хвоста самолета. Это может указывать на проблемы с двигателем.