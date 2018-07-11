Авиакатастрофа в ЮАР: Один человек погиб
Новости мира: В результате авиакатастрофы в ЮАР погиб один человек.
В результате катастрофы самолета возле аэропорта Уондербум в Претории, Южно-Африканской Республики погиб один человек.
Об этом сообщили в экстренной медицинской службе.
"Сообщается об одном смертельном случае в результате аварии в Уондербум в Претории", - говорится в сообщении.
[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb
— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 июля 2018 г.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших, один из которых находился в критическом состоянии.
Как сообщалось ранее, в ЮАР разбился пассажирский самолет. Падение произошло недалеко от аэропорта Уондербум в Претории.
Очевидцы указывают на то, что видели черный дым, который тянется от хвоста самолета. Это может указывать на проблемы с двигателем.