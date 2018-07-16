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В ЮАР в шахте произошел пожар, погибли люди

Пожар
11:26 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Инцидент произошел в воскресенье, 15 июля, утром на конвейерной ленте.

В результате пожара на шахте по добыче меди в Южно-Африканской Республике погибли пятеро горняков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Palabora Mining Company.

"В результате пожара на шахте по добыче меди, которая эксплуатируется Palabora Mining Company, в Южно-Африканской Республике в воскресенье погибли пятеро горняков", - говорится в сообщении.

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Сейчас начато расследование, в котором принимают участие менеджмент шахты, чиновники и представители профсоюзов.

Как известно, Южно-Африканская Республика является крупнейшим производителем меди, большинство смертельных случаев имеют место на глубинах шахт по добыче золота и платины.

Как сообщалось, в мае в ЮАР на шахте по добыче золота погибли семеро горняков из-за сейсмического события.

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Новости мира, Африка, Пожар, Смерть, Южно-Африканская Республика.
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