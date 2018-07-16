В ЮАР в шахте произошел пожар, погибли люди

В результате пожара на шахте по добыче меди в Южно-Африканской Республике погибли пятеро горняков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Palabora Mining Company.

"В результате пожара на шахте по добыче меди, которая эксплуатируется Palabora Mining Company, в Южно-Африканской Республике в воскресенье погибли пятеро горняков", - говорится в сообщении.

Сейчас начато расследование, в котором принимают участие менеджмент шахты, чиновники и представители профсоюзов.

Как известно, Южно-Африканская Республика является крупнейшим производителем меди, большинство смертельных случаев имеют место на глубинах шахт по добыче золота и платины.

Как сообщалось, в мае в ЮАР на шахте по добыче золота погибли семеро горняков из-за сейсмического события.