В ЮАР в шахте произошел пожар, погибли люди
Новости мира: Инцидент произошел в воскресенье, 15 июля, утром на конвейерной ленте.
В результате пожара на шахте по добыче меди в Южно-Африканской Республике погибли пятеро горняков.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Palabora Mining Company.
"В результате пожара на шахте по добыче меди, которая эксплуатируется Palabora Mining Company, в Южно-Африканской Республике в воскресенье погибли пятеро горняков", - говорится в сообщении.
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Сейчас начато расследование, в котором принимают участие менеджмент шахты, чиновники и представители профсоюзов.
Как известно, Южно-Африканская Республика является крупнейшим производителем меди, большинство смертельных случаев имеют место на глубинах шахт по добыче золота и платины.
Как сообщалось, в мае в ЮАР на шахте по добыче золота погибли семеро горняков из-за сейсмического события.