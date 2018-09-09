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В Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, десятки погибших
Новости мира: В Южном Судане потерпел крушение пассажирский самолет, в результате катастрофы погиб 21 человек.
В Южном Судане в Африке переполненный пассажирский самолет Baby Air упал в озеро. Об этом сообщает Associated Press.
В результате авиакатастрофы 21 человек погиб. Удалось выжить троим людям: 6-летнему ребенку, взрослому и иностранцу из Европы, который находится на операции и пребывает в тяжелом состоянии.
Информации от местных правоохранительных органов или врачей пока не было.
Отмечается, что 19-местный коммерческий самолет Baby Air летел из столицы Южного Судана города Джуба.
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