В Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, десятки погибших

В Южном Судане в Африке переполненный пассажирский самолет Baby Air упал в озеро. Об этом сообщает Associated Press.

В результате авиакатастрофы 21 человек погиб. Удалось выжить троим людям: 6-летнему ребенку, взрослому и иностранцу из Европы, который находится на операции и пребывает в тяжелом состоянии.

Информации от местных правоохранительных органов или врачей пока не было.

Отмечается, что 19-местный коммерческий самолет Baby Air летел из столицы Южного Судана города Джуба.