В ЮАР столкнулись два поезда, более 300 человек пострадали
Новости мира: В ЮАР на окраине Йоханнесбурга произошло столкновение двух поездов, пострадали свыше 300 человек, 30 серьезно травмированы.
При столкновении двух поездов в Йоханнесбурге пострадали более 300 человек, сообщает в пятницу агентство АП.
При этом около 30 пострадавших получили серьезные травмы. Инцидент произошел на окраине Йоханнесбурга в ночь на пятницу. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.
Сообщается, что столкновение произошло по техническим причинам. Отмечается, что поезда направлялись в один и тот же пункт назначения, но у того состава, что проследовал ранее, были обнаружены технические проблемы, в результате которых поезд, двигавшийся в ночное время, задержался на станции Кемптон-Парк. Машинист второго поезда не успел среагировать на неожиданное препятствие и произошло столкновение.
REPORTED TRAIN CRASH - CHAOS: MT> @phokoletjo: Two trains reportedly collided in van Riebeck train station between Tembisa and Kempton park. Emergency staff are attending the injured. pic.twitter.com/eUgn5nWeEk
— The Fatal Moves Team (@FatalMoves) 4 октября 2018 г.
"Оба поезда направлялись в Преторию, - пояснил представитель службы неотложной помощи муниципалитета Экурулени Уильям Нтлади. - По всей видимости, у первого из них, стоявшего у платформы, возникли какие-то технические проблемы. В это время в него врезался появившийся сзади второй поезд".
На месте работают спасатели и бригады врачей. Агентство отмечает, что подобные происшествия участились в ЮАР в последние несколько месяцев. Так, в сентябре в результате столкновения двух поездов пострадали около 100 человек.