В ЮАР столкнулись два поезда, более 300 человек пострадали

При столкновении двух поездов в Йоханнесбурге пострадали более 300 человек, сообщает в пятницу агентство АП.

При этом около 30 пострадавших получили серьезные травмы. Инцидент произошел на окраине Йоханнесбурга в ночь на пятницу. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Сообщается, что столкновение произошло по техническим причинам. Отмечается, что поезда направлялись в один и тот же пункт назначения, но у того состава, что проследовал ранее, были обнаружены технические проблемы, в результате которых поезд, двигавшийся в ночное время, задержался на станции Кемптон-Парк. Машинист второго поезда не успел среагировать на неожиданное препятствие и произошло столкновение.

REPORTED TRAIN CRASH - CHAOS: MT> @phokoletjo: Two trains reportedly collided in van Riebeck train station between Tembisa and Kempton park. Emergency staff are attending the injured. pic.twitter.com/eUgn5nWeEk

— The Fatal Moves Team (@FatalMoves) 4 октября 2018 г.