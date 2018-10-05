В ЮАР столкнулись два поезда, более 300 человек пострадали

При столкновении двух поездов в Йоханнесбурге пострадали более 300 человек, сообщает в пятницу агентство АП.

При этом около 30 пострадавших получили серьезные травмы. Инцидент произошел на окраине Йоханнесбурга в ночь на пятницу. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Сообщается, что столкновение произошло по техническим причинам. Отмечается, что поезда направлялись в один и тот же пункт назначения, но у того состава, что проследовал ранее, были обнаружены технические проблемы, в результате которых поезд, двигавшийся в ночное время, задержался на станции Кемптон-Парк. Машинист второго поезда не успел среагировать на неожиданное препятствие и произошло столкновение.

REPORTED TRAIN CRASH - CHAOS: MT> @phokoletjo: Two trains reportedly collided in van Riebeck train station between Tembisa and Kempton park. Emergency staff are attending the injured. pic.twitter.com/eUgn5nWeEk — The Fatal Moves Team (@FatalMoves) 4 октября 2018 г.

"Оба поезда направлялись в Преторию, - пояснил представитель службы неотложной помощи муниципалитета Экурулени Уильям Нтлади. - По всей видимости, у первого из них, стоявшего у платформы, возникли какие-то технические проблемы. В это время в него врезался появившийся сзади второй поезд".

На месте работают спасатели и бригады врачей. Агентство отмечает, что подобные происшествия участились в ЮАР в последние несколько месяцев. Так, в сентябре в результате столкновения двух поездов пострадали около 100 человек.