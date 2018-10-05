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В ЮАР столкнулись два поезда, более 300 человек пострадали

В ЮАР столкнулись два поезда
12:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: В ЮАР на окраине Йоханнесбурга произошло столкновение двух поездов, пострадали свыше 300 человек, 30 серьезно травмированы.

При столкновении двух поездов в Йоханнесбурге пострадали более 300 человек, сообщает в пятницу агентство АП.

При этом около 30 пострадавших получили серьезные травмы. Инцидент произошел на окраине Йоханнесбурга в ночь на пятницу. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Сообщается, что столкновение произошло по техническим причинам. Отмечается, что поезда направлялись в один и тот же пункт назначения, но у того состава, что проследовал ранее, были обнаружены технические проблемы, в результате которых поезд, двигавшийся в ночное время, задержался на станции Кемптон-Парк. Машинист второго поезда не успел среагировать на неожиданное препятствие и произошло столкновение.

"Оба поезда направлялись в Преторию, - пояснил представитель службы неотложной помощи муниципалитета Экурулени Уильям Нтлади. - По всей видимости, у первого из них, стоявшего у платформы, возникли какие-то технические проблемы. В это время в него врезался появившийся сзади второй поезд".

На месте работают спасатели и бригады врачей. Агентство отмечает, что подобные происшествия участились в ЮАР в последние несколько месяцев. Так, в сентябре в результате столкновения двух поездов пострадали около 100 человек.

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Новости мира, Два поезда столкнулись, Йоханнесбург, Столконвение поездов в ЮАР, Травмированные, ЮАР.
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