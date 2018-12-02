Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Президент Франции после протестов призвал правительство к переговорам
Президент Франции после протестов призвал правительство к переговорам
Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
Шахтер - Олимпик 2:2 Видео голов и обзор матча
Шахтер - Олимпик 2:2 Видео голов и обзор матча
15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году

В Брюсселе прошла массовая демонстрация

Смотрите фото (5)
В Брюсселе прошла массовая демонстрация
21:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Цель демонстрации – принять меры для замедления и ограничения глобального потепления.

По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 65 тыс. человек.Как сообщает "Немецкая волна", по данным полиции бельгийской столицы, в мероприятии приняли участие около 65 тыс. человек. 

Демонстранты призывали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне. Акция, участники которой прошли маршем по центру города, завершилась мирно. 

В Париже "желтые жилеты" повредили Триумфальную арку

Накануне экоактивисты провели массовые демонстрации в Германии. По данным организаторов, акция в Берлине собрала около 16 тыс. человек, а на протест в Кельне на западе Германии вышли более 20 тыс. человек. В свою очередь, полиция заявила об "очень высоком числе участников" акции в Кельне и более 5 тыс. протестующих в Берлине. По словам представителя германского отделения международной организации Greenpeace, демонстранты выступали против добычи угля и климатической политики Германии в целом.

С 3 по 14 декабря в польском городе Катовице пройдет 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи станет сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Брюссель, Климат, Демонстрации в Брюсселе, Защита климата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
03 Новый год 2019: талисманы по знаку зодиака, которые принесут удачу в год Свиньи
04 Уайлдер - Фьюри: события боя
05 В НБУ дали советы, как отличить фальшивые гривны от настоящих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в зоне ООС прошел без обстрелов
День в зоне ООС прошел без обстрелов
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
В Париже &quot;желтые жилеты&quot; повредили Триумфальную арку
В Париже "желтые жилеты" повредили Триумфальную арку
Как дольше сохранить волосы чистыми: полезные советы для девушек
Как дольше сохранить волосы чистыми: полезные советы для девушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь