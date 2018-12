В Брюсселе прошла массовая демонстрация

По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 65 тыс. человек.Как сообщает "Немецкая волна", по данным полиции бельгийской столицы, в мероприятии приняли участие около 65 тыс. человек.

Just WOW: 65.000 citizens took the streets of #Brussels today to #ClaimTheClimate!

Did you know that a #zerowaste #circulareconomy can be a game-changer to stop #ClimateBreakdown?

Read on: https://t.co/V3RC2Y840K#climatechange #DYK #COP24 pic.twitter.com/hGeZU4quWj

— Zero Waste Europe (@zerowasteeurope) 2 декабря 2018 г.