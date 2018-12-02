В Брюсселе прошла массовая демонстрация

По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 65 тыс. человек.Как сообщает "Немецкая волна", по данным полиции бельгийской столицы, в мероприятии приняли участие около 65 тыс. человек.
Just WOW: 65.000 citizens took the streets of #Brussels today to #ClaimTheClimate!
Did you know that a #zerowaste #circulareconomy can be a game-changer to stop #ClimateBreakdown?
Read on: https://t.co/V3RC2Y840K#climatechange #DYK #COP24 pic.twitter.com/hGeZU4quWj
— Zero Waste Europe (@zerowasteeurope) 2 декабря 2018 г.
Демонстранты призывали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне. Акция, участники которой прошли маршем по центру города, завершилась мирно.
Накануне экоактивисты провели массовые демонстрации в Германии. По данным организаторов, акция в Берлине собрала около 16 тыс. человек, а на протест в Кельне на западе Германии вышли более 20 тыс. человек. В свою очередь, полиция заявила об "очень высоком числе участников" акции в Кельне и более 5 тыс. протестующих в Берлине. По словам представителя германского отделения международной организации Greenpeace, демонстранты выступали против добычи угля и климатической политики Германии в целом.
С 3 по 14 декабря в польском городе Катовице пройдет 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи станет сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.