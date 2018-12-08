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Автобус с людьми в Индии свалился в пропасть

Автобус с людьми в Индии свалился в пропасть
09:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: В Индии автобус упал в пропасть, не менее 11 человек погибли, множество пострадавших.

По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в индийском штате Джамму и Кашмир, пишет в субботу онлайн-портал газеты "Таймс оф Индия".

По ее информации, трагедия произошла в округе Пунч.

Региональные власти отмечают, что число погибших может возрасти, так как состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".

Ранее сообщалось, около Блумингтона, что в штате Иллинойс, грузовик, ехавший по встречному движению, врезался в школьный автобус с баскетбольной командой девушек.

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Индия, ДТП, Автобус, Падение автобуса.
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