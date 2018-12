Автобус с людьми в Индии свалился в пропасть

По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в индийском штате Джамму и Кашмир, пишет в субботу онлайн-портал газеты "Таймс оф Индия".

