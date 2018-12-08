Автобус с людьми в Индии свалился в пропасть

Новости мира: В Индии автобус упал в пропасть, не менее 11 человек погибли, множество пострадавших.

По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в индийском штате Джамму и Кашмир, пишет в субботу онлайн-портал газеты "Таймс оф Индия".

11 killed as bus falls into gorge in J&K's Poonch https://t.co/MTSqyqdbGw pic.twitter.com/nk0krj0u0l — Times of India (@timesofindia) 8 декабря 2018 г.

По ее информации, трагедия произошла в округе Пунч.

Региональные власти отмечают, что число погибших может возрасти, так как состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".

Ранее сообщалось, около Блумингтона, что в штате Иллинойс, грузовик, ехавший по встречному движению, врезался в школьный автобус с баскетбольной командой девушек.