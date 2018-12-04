Пленники моря: печальная судьба жителей "тонущего" острова Индии (Фото)

Жители индийского острова Горамара хотят его покинуть, так как размер острова уменьшается каждый год из-за повышения уровня моря, но многие говорят, что не могут себе этого позволить. По словам старейшин деревни, остров площадью 4,6 кв. км, который является частью дельты реки Сундарбанс в Бенгальском заливе, уменьшился почти вдвое. Сейчас на крошечном островке проживает около 4800 человек, десять лет назад жителей было более 7000.