В 2018 году увеличилось количество убитых журналистов

Международная федерация журналистов опубликовала список из 94 журналистов и сотрудников СМИ, погибших во время инцидентов, связанных с работой, в 2018 году.
В прошлом году погибших работников медиа было 82, а в предыдущие 3 года наблюдалась тенденция к снижению этого показателя, отмечает International Federation of Journalists.
В своем 29-м списке федерация сообщает, что в этом году 84 человека (журналисты, операторы, фиксеры, техники) погибли в результате целенаправленных убийств, бомбежек и перекрестного огня, кроме того умерли еще 10 человек (водители, охранники и ассистент продавца). Международная федерация журналистов зафиксировала 94 убийства медиаперсонала
По данным IFJ за 2018 год, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет наивысший уровень убийств (32), за ними следуют Америки (27), Ближний Восток и Арабский мир (20). Африка занимает четвертое место с 11 убийствами перед Европой с 4-мя.
По состоянию на 27 декабря Международная федерация журналистов зафиксировала: целенаправленные убийства, смерть от ударов бомб и под перекрестным огнем – 94; смерть от несчастных случаев и стихийных бедствий – 3; общее количество смертей – 97.
Страны с наибольшим числом убийств работников СМИ:
Последним резонансным случаем стало убийство журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция.
В правительстве Саудовской Аравии провели перестановки после убийства Хашукджи
Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.