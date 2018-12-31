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В 2018 году увеличилось количество убитых журналистов

В 2018 году увеличилось количество убитых журналистов
10:16 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости мира: В 2018 году во время исполнения профессиональных обязанностей были убиты 94 журналиста и работника медиа, что на 12 человек больше, чем в 2017 году.

Международная федерация журналистов опубликовала список из 94 журналистов и сотрудников СМИ, погибших во время инцидентов, связанных с работой, в 2018 году.

В прошлом году погибших работников медиа было 82, а в предыдущие 3 года наблюдалась тенденция к снижению этого показателя, отмечает International Federation of Journalists.

В своем 29-м списке федерация сообщает, что в этом году 84 человека (журналисты, операторы, фиксеры, техники) погибли в результате целенаправленных убийств, бомбежек и перекрестного огня, кроме того умерли еще 10 человек (водители, охранники и ассистент продавца). Международная федерация журналистов зафиксировала 94 убийства медиаперсонала

Среди 94 пострадавших есть 6 женщин. Были также три случая смерти, связанных с работой.

По данным IFJ за 2018 год, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет наивысший уровень убийств (32), за ними следуют Америки (27), Ближний Восток и Арабский мир (20). Африка занимает четвертое место с 11 убийствами перед Европой с 4-мя.

По состоянию на 27 декабря Международная федерация журналистов зафиксировала: целенаправленные убийства, смерть от ударов бомб и под перекрестным огнем – 94; смерть от несчастных случаев и стихийных бедствий – 3; общее количество смертей – 97.

Страны с наибольшим числом убийств работников СМИ:

  • Афганистан – 16;
  • Мексика – 11;
  • Йемен – 9;
  • Сирия – 8;
  • Индия – 7;
  • Пакистан – 5;
  • Сомали – 5;
  • США – 5;
  • Филиппины – 3;
  • Эквадор – 3;
  • Бразилия – 3;
  • Колумбия – 2;
  • Палестина – 2;
  • Гватемала – 2.

Последним резонансным случаем стало убийство журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция.

В правительстве Саудовской Аравии провели перестановки после убийства Хашукджи

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

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