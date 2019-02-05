Столицу Сомали потряс мощный взрыв: 11 погибших, 10 пострадавших

11 человек погибли в результате мощного взрыва в столице Сомали Могадишо.
Взрывчатка была заложена в автомобиль, который подорвали возле крупного торгового центра, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию
"Несколько погибших были найдены в разрушенном здании возле места взрыва автомобиля. Всего погибли 11 человек, еще 10 получили ранения", - говорится в сообщении.
Сомалийская полиция считает, что этот теракт, скорее всего, совершила группировка “Аль-Шабаб”.
Напомним, на севере Ирака в районе города Балад подорвался на самодельной мине автобус с паломниками. Мину разместили на обочине дороги. В результате погибли несколько человек