Столицу Сомали потряс мощный взрыв: 11 погибших, 10 пострадавших

Новости мира: В столице Сомали подорвали авто, 11 погибших.

11 человек погибли в результате мощного взрыва в столице Сомали Могадишо.

Взрывчатка была заложена в автомобиль, который подорвали возле крупного торгового центра, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию

"Несколько погибших были найдены в разрушенном здании возле места взрыва автомобиля. Всего погибли 11 человек, еще 10 получили ранения", - говорится в сообщении.

Сомалийская полиция считает, что этот теракт, скорее всего, совершила группировка “Аль-Шабаб”.

Напомним, на севере Ирака в районе города Балад подорвался на самодельной мине автобус с паломниками. Мину разместили на обочине дороги. В результате погибли несколько человек