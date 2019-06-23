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В Нигерии произошел взрыв на нефтепроводе: по меньшей мере 8 погибших

В Нигерии произошел взрыв на нефтепроводе: по меньшей мере 8 погибших
22:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости мира: По меньшей мере 8 человек погибли при взрыве нефтепровода в Нигерии.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва нефтепровода на юго-востоке Нигерии, количество жертв может возрасти. Об этом со ссылкой на полицию и местных официальных лиц сообщает Africanews, передаёт УНН.

"Я вышел на место происшествия, как только мне сообщили об аварии, мы насчитали не менее восьми обугленных тел, но я думаю, что их может быть больше", - заявил местный политик Джеральд Офорджи.

Согласно предварительным заключениям, трубопровод "принадлежит компании Pipelines and Product Marketing Company (PPMC) и проходил техническое обслуживание в момент взрыва", согласно тому же источнику.

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Авария произошла в субботу в районе Ком Ком в Ойигбо, в то время как группа инженеров проводила ремонтные работы на трубопроводе.

По словам представителя местной полиции "число жертв до сих пор неизвестно".

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Нигерия, Взрыв, Нефтепровод.
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