В Нигерии произошел взрыв на нефтепроводе: по меньшей мере 8 погибших

По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва нефтепровода на юго-востоке Нигерии, количество жертв может возрасти. Об этом со ссылкой на полицию и местных официальных лиц сообщает Africanews, передаёт УНН.
"Я вышел на место происшествия, как только мне сообщили об аварии, мы насчитали не менее восьми обугленных тел, но я думаю, что их может быть больше", - заявил местный политик Джеральд Офорджи.
Согласно предварительным заключениям, трубопровод "принадлежит компании Pipelines and Product Marketing Company (PPMC) и проходил техническое обслуживание в момент взрыва", согласно тому же источнику.
Авария произошла в субботу в районе Ком Ком в Ойигбо, в то время как группа инженеров проводила ремонтные работы на трубопроводе.
По словам представителя местной полиции "число жертв до сих пор неизвестно".