На концерте известного исполнителя в результате давки погибли люди

Новости мира:В Алжире на концерте рэпера Soolking погибло 5 человек, несмотря на трагедию, исполнитель продолжил выступать.

В Алжире на концерте популярного рэпера Soolking случилась давка, в результате которой погибли пять человек.

Об этом сообщает Tout sur l'Algérie.

Инцидент произошел вечером в четверг, 22 августа, на стадионе в столице страны.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 22, 2019

Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса. Жертвами ЧП стали два молодых человека и три девушки. Еще 21 человек пострадал, их жизни находятся вне опасности. Несмотря на инцидент, Soolking продолжил выступать, концерт транслировался в прямом эфире.

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