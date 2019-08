На концерте известного исполнителя в результате давки погибли люди

В Алжире на концерте популярного рэпера Soolking случилась давка, в результате которой погибли пять человек.

Об этом сообщает Tout sur l'Algérie.

Инцидент произошел вечером в четверг, 22 августа, на стадионе в столице страны.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu

— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 22, 2019