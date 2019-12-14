Жуткое ДТП в Нигерии: погибло свыше 20 человек

Новости мира:По сообщению полиции никто из пострадавших в результате ДТП не выжил

На северо-востоке Нигерии в штате Баучи автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 26 человек. Об этом сообщает Daily Trust со ссылкой на полицию.

"26 пассажиров погибли в автокатастрофе, которая произошла в селе Губе Гарри", - говорится в сообщении.

Столкновение произошло в четверг в штате Баучи автобус, в котором находились 22 человека, столкнулся с автомобилем с четырьмя людьми на скоростной дороге.

Всех участников аварии доставили в больницу. 25 смертей были подтверждены в тот же день, еще один человек боролся за свою жизнь, однако не выжил.

Напомним, двое людей погибли и трое получили ранения в результате аварии пассажирского поезда на востоке Ботсваны.