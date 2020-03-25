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Совбез ООН впервые в истории заседал в режиме видеоконференции

Совбез ООН впервые в истории заседал в режиме видеоконференции
07:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Во вторник, 24 марта, Совет безопасности ООН впервые в истории провел заседание посредством видеоконференции.

Совет Безопасности планирует 26 марта принять несколько резолюций, заявил зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц.

"Совет Безопасности ООН продолжает работу и сохраняет свои функции. Мы регулярно проводим заседания по видеосвязи и продолжаем выработку путей разрешения конфликтов по всему миру", - сообщил он в твиттере.

По его словам, во вторник, члены СБ "обсуждали деятельность миссии ООН в Демократической Республике Конго".

"В четверг мы надеемся принять ряд резолюций", - отметил Шульц.

На прошлой неделе Совбез отложил из-за коронавируса запланированные заседания. При этом председатель СБ в марте, постпред Китая Чжан Цзюнь подчеркнул, что члены Совета продолжают взаимодействие по всем вопросам.

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Он сообщал, что члены СБ ООН "консультируются по проектам резолюций, касающихся Сомали и Дарфура, и готовятся принять решения".

Как рассказал "Интерфаксу" дипломатический источник в штаб-квартире ООН, в четверг планируется принятие резолюций о продлении мандатов миссии по содействию Сомали, совместной миротворческой миссии Африканского союза и ООН в Дарфуре, а также резолюций о продлении санкций в отношении КНДР и по операциям по поддержанию мира.

Напомним: 

 

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Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, Коронавирус, Юрген Шульц.
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